RATBV a lansat si o licitatie pentru cumpararea a 15 autobuze articulate (cu lungimea de 18 m) pentru liniile din municipiul Brasov, acestea urmand a deservi trasee aglomerate, cum este cazul liniei 17 (Livada Postei - Noua). "Chiar daca avem in circulatie sau avem finantare pentru peste 200 de autobuze electrice si troleibuze, exista linii urbane care nu dispun de o solutie de transport nepoluanta, cum ar fi, de exemplu, linia 17, care, avand in vedere incarcarea, are nevoie de autobuze ... citeste toata stirea