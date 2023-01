Pe DN1, cu 0,76 la mie: doi soferi la spital, doua masini facute praf

Duminica, 8 ianuarie, in jurul orei 9.30, pe DN1, in zona localitatii Persani, pe un sector de drum in curba, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme.La fata locului s-au deplasat politisti rutieri din cadrul Politiei Municipiului Fagaras, iar din primele date s-a stabilit ca, pe langa avariile produse celor doua vehicule, a rezultat si vatamarea corporala a doua persoane. Acestea au fost preluate si transportate la o unitate medicala pentru sprijin de ... citeste toata stirea