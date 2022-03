Pe drumurile nationale din judetul Brasov au inceput sa apara noi modele de parapete. Acestea sunt cilindrice si realizate dintr-un material special

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov a inceput sa monteze un nou tip de parapete in curbele periculoase de pe drumurile nationale. Noile parapete sunt constituite dintr-un sir de cilindri dintr-un material mai putin rigid decat betonul sau fierul. Configuratia si materialul din care sunt confectionate poate reduce socul produs in momentul in care un sofer pierde controlul volanului si se "opreste" intr-un astfel de parapete.Pana acum, astfel de parapete au fost montate pe DN 1 (in ... citeste toata stirea