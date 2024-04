Pe hartie, o alta strada din zona noua a cartierului Tractorul intra in modernizare

Brasovenii care locuiesc pe Aleea Adrian Paunescu din zona noua a cartierului Tractorul din Brasov primesc sperante. Strada va intra in modernizare, vizat de lucrari fiind un tronson de 632 metri, cuprins de la numarul 13 la numarul 44. Deocamdata, proiectul este in faza elaborarii studiului de fezabilitate, documentatie ce va fi realizata de forma sibiana Phoenix Com, care va incasa de pe Primaria Brasov suma de 95.200 de lei.Proiectul de modernizare presupune asfaltarea trotuarelor si a ... citește toată știrea