Pe langa sala de sport, Rasnovul va avea si o baza sportiva in aer liber

Compania Nationala de Investitii (CNI) a publicat in 13 ianuarie pe platforma electronica de achizitii publice anuntul de atribuire a contractului de lucrari pentru construirea unei baze sportive in aer liber la Rasnov.Conform anuntului companiei, lucrarile vor fi realizate de Asocierea OVI Construction&Real Estate (judetul Ilfov) - SC Concrete & Design Solutions SRL (Bucuresti) - OVI Architecture & Engineering SRL (Bucuresti), care a depus o oferta in valoare de 7.621.437 (inclusiv TVA), ... citește toată știrea