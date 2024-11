Pe langa viteza, o alta problema pe DN 1: 11 rable scoase din trafic intr-o singura zi

Miercuri, 27 noiembrie, o noua "cascada" a fost organizata de IPJ Brasov si IPJ Prahova, pe DN 1. Actiunea s-a desfasurat in intervalele orare considerate cu risc rutier in baza datelor colectate si in zonele unde au avut loc evenimente rutiere grave.De la Brasov au fost angrenati 20 de politisti rutieri, cu 3 aparate de masurare a vitezei. Pe sectorul DN 1 din judetul nostru s-au aplicat un numar de 75 de sanctiuni contraventionale, dintre acestea 52 fiind depasiri ale ... citește toată știrea