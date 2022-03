Pe limba PSD, cu limbajul USR: "Spitalul Regional din Brasov a fost facut *varza*"

Proiectul Spitalului Clinic Regional de Urgenta Brasov a fost readus in discutie de deputatul brasovean Marian Rasaliu (PSD), care le-a lansat o invitatie tuturor parlamentarilor de Brasov, indiferent de culoarea lor politica, dar si administratiei publice locale brasovene, sa se implice in gasirea, cea mai buna solutie pentru deblocarea si continuarea proiectului.De altfel problema noului spital al Brasovului a fost ridicata de deputatul social-democrat brasovean si in sedinta de plen a ... citeste toata stirea