Pe locul 2 in UE la numarul de medici tineri

Dupa un exod al medicilor in urma cu mai bine de 10 ani, acum avem printre cei mai multi doctori tineri in spitale, potrivit celor mai recente date Eurostat. Tara noastra se situeaza pe locul al doilea in acest clasament, dupa Malta, cu un procent de peste 34% de cadre medicale cu varsta pana in 35 de ani. La polul opus, in Italia, Ungaria si Estonia, personalul este cel mai imbatranit.Potrivit Institutului National ... citește toată știrea