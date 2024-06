Pe locul doi in cea mai dura competitie a pompierilor din lume

Considerata a fi cea mai dura competitie destinata pompierilor, TFA s-a desfasurat in perioada 8 - 9 iunie, in Germania, intrunind 170 de salvatori bine antrenati din lumea intreaga.Participantii au concurat atat in probe individuale, cat si pe echipe, testandu-si limitele in exercitii de o dificultate extrema.Reprezentativa Romaniei a avut rezultate exceptionale, fiind formata din lt. Istrate Sandu, plt .maj. Durna Bogdan si plt. Patrascu Raducu din cadrul ISU Brasov, plt. adj. Avram Mihai ... citește toată știrea