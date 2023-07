In 29 iulie, in jurul orei 18.00, in cadrul unei actiuni efectuata de politistii rutieri pe DN 13 pentru identificarea conducatorilor auto ce comit abateri la regimul rutier, a fost oprit un barbat pe motocicleta, care prezenta indicii ca s-ar afla sub influenta substantelor interzise, datorita comportamentului nefiresc pe care il manifesta, potrivit reprezentantilor IPJ Brasov. Dupa testarea pe care politistii au facut-o conducatorului auto, s-a stabilit ca barbatul, de 33 de ani, consumase ... citeste toata stirea