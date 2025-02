Pe pres, 5 zile

Joi, 13 februarie, politistii din Zarnesti au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie ar fi fost agresata si amenintata cu acte de violenta, de catre concubinul sau. "In baza sesizarii primite, politistii s-au deplasat pe strada Scolii, din orasul Zarnesti, la adresa indicata, iar in urma cerectarilor efectuate au stabilit ca, pe fondul consumului de alcool si a unor discutii in contradictoriu, un barbat s-ar fi manifestat agresiv verbal si ar fi adresat amenintari cu acte de violenta ... citește toată știrea