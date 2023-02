Luni, 6 februarie, la ora 19.35, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz au depistat in trafic un barbat, in varsta de 62 ani, care ar fi condus un autoturism pe strada Principala, din localitatea Dacia, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice."Astfel, dupa oprirea autovehicului, ... citeste toata stirea