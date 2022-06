"Pe repede inainte": donatia Maurer

Consilierii locali brasoveni au fost convocati pentru ziua de joi, 9 iunie, la o sedinta de indata, in care au aprobat, printre altele, donatia unui teren de 127 de metri patrati de teren, facuta de Maurer Imobiliare, pentru construirea unei crese in cartierul Bartolomeu pe strada Lebedei. Acest teren se va alipi terenului de aproximativ 5.600 mp, aflat in proprietatea municipiului Brasov si alocat pentru aceasta investitie.Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara a sedintei ... citeste toata stirea