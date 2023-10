Primaria Brasov a pierdut definitiv procesul cu Curtea de Conturi a Romaniei, dupa ce in 19 octombrie Curtea de Apel Brasov a respins recursul municipalitatii brasovene, mentinand decizia primei instante (Tribunalul Brasov). De asemenea, judecatorii Curtii de Apel au respins si actiunea cererea de interventie accesorie in interesul Primariei, formulata de intervenientul Asociatia Clubul Sportiv Fotbal Club Brasov - Steagul Renaste. Aceasta decizie vine dupa ce in 12 ianuarie 2023, Primaria ... citeste toata stirea