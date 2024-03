Pe surse: Scripcaru, candidatul comun PNL - PSD la Primaria Brasov

Liderii PNL si PSD s-au intrunit miercuri, 20 martie, in sedinta comuna pentru a stabili lista finala la alegerile europarlamentare, dar si posibilitatea de a avea un candidat comun in mai multe orase in care primarii in functie provin din USR.Dupa mai multe luni de negocieri, s-ar fi decis, potrivit unor surse apropiate negocierilor, ca George Scripcaru, fostul edil al Brasovului, sa fie candidatul comun la Primaria Brasov. PSD ar fi renuntat la pretentia de a avea unul dintre candidatii ... citește toată știrea