Pe trei carari, pana la usa victimei

Miercuri, 7 februarie, Politia Municipiului Fagaras a fost sesizata printr-un apel telefonic de urgenta de catre o femeie, care le-a relatat politistilor faptul ca barbatul fata de care a fost dispusa o masura de protectie nu a respectat obligatiile si a venit la locuinta acesteia, desi avea o interdictie in acest sens."Din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca, in ziua respectiva, in jurul orelor 21.45 -22.00, barbatul, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, ... citește toată știrea