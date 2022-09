Pe urmele hotilor de lemne, la Sanpetru, Crizbav si Dumbravita

Duminica, 25 septembrie, in intervalul orar 16.00-18.00, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara au organizat si desfasurat o actiune pe linia verificarii respectarii prevederilor legale incidente domeniului silvic pe raza localitatilor Sanpetru si Crizbav.In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au depistat un barbat, care transporta cu un atelaj hipo material lemnos, fara a detine documente legale de provenienta.La aceeasi data, in jurul orei 22.00, in cadrul unei ... citeste toata stirea