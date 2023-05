In timpul genocidului copiilor ordonat de regele scelerat, familia cunoscuta de toti crestinii din lume drept ,,Familia Sfanta" se refugiaza in Egipt, conform evanghelistului Matei, un martor ocular al ultimilor ani din viata lui Iisus, fost functionar la vama. ,,Dupa plecarea magilor, iata ingerul Domnului se arata in vis lui Iosif, zicand: ,,Scoala-te, ia Pruncul si pe mama Lui si fugi in Egipt si stai acolo pana ce-ti voi spune, fiindca Irod are sa caute Pruncul ca sa-L ucida. Si, ... citeste toata stirea