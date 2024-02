Pe urmele Mantuitorului. Ultimele zile din viata lui Iisus. Sensul mortii

Moartea, momentul Omega din viata unui om. Ce o fi simtit Iisus in fata mortii iminente? Evangheliile ne spun clar: frica, angoasa, neputinta, dorinta de a mai trai, apoi resemnarea si impacarea. ,,Nu este imposibil, nici reprobabil sa ne gandim la atitudinea si sentimentele unui om in fata mortii. Fiinta umana se gaseste deseori confruntata cu consecintele deciziilor pe care le ia si, uneori, posibilitatea mortii se contureaza cu claritate la orizontul unei vieti. In Psalmi, de pilda, nu este ... citește toată știrea