Timp de doua zile s-a filmat pe Valea Sambetei pentru un film coreean al regizorului Na Hong-jin. Echipa de filmare a poposit in zilele de 14 si 15 octombrie a.c. pe Valea Sambetei dupa ce a filmat alte 29 de zile in Muntii Retezat. Regizorul coreean a fost impresionat de salbaticia muntilor Carpati si a decis sa foloseasca unele secvente din filmul ,,Hope" la noi in tara.,,Este un film coreean venit pe o filiera in Romania de acum 3 ani, respectiv o colaborare romano-francezo-coreeana ... citeste toata stirea