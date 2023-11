Un barbat in varsta de 41 de ani, pedagog la un liceu din Oradea, a fost ranit dupa ce a fost injunghiat de catre o eleva. Incidentul a avut loc in biroul directorului adjunct al unitatii de invatamant, unde fata fusese chemata impreuna cu mama sa, pentru "probleme de comportament".Incidentul a avut loc luni dimineata, in jurul orei 9.00, intr-un liceu din Oradea, agresoarea fiind o fata de 16 ani."La fata locului s-au deplasat politistii de ordine publica din cadrul Politiei Oradea, ... citeste toata stirea