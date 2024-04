Pedaleaza pentru speranta in 18 si 19 mai

Brasovenii, dar nu numai, sunt asteptati la o noua editie Hope on Wheels, eveniment de padalat in beneficiul pacientilor Hospice Casa Sperantei. Va avea loc in 18 si 19 mai, dar inscrierile se fac pana pe 17 mai, ora 23:59. Sunt mai multe categorii, atat pentru cei care pedaleaza doar pentru a face miscare, dar si pentru "ciclistii de cursa lunga", iar in acest an, toti vor fi un sprijin pentru proiectul Hospice Casa Sperantei. Vorbim despre "Spitalul Sperantei" ce urmeaza a fi construit langa ... citește toată știrea