Un barbat de 38 de ani, din satul Apata, se afla acum in arest si este cercetat intr-un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt", dupa ce, sambata, i-a furat telefonul unui alt barbat, caruia ii ceruse mai intai bani, dar nu i-a primit. "Sambata, un politist local, aflat in serviciu in zona unei piete din municipiul Brasov, a fost alertat de catre un barbat cu privire la faptul ca tocmai i-ar fi fost sustras telefonul mobil de catre o persoana care ar fi fugit spre zona pietei. ... citeste toata stirea