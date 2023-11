Un brasovean a ajuns dupa gratii, joi, 23 noiembrie, pentru ceea ce-a putut sa-i faca familiei nepotului care i-a stricat masina. Din punct de vedere penal, acum e acuzat pentru "santaj", "talharie calificata" si "lipsire de libertate in mod ilegal in forma continuata (doua acte materiale)". Practic, a amenintat victima ca o omoara, ca-i da foc, daca nu-i da banii (santaj), a intrat peste ea in casa si a sechestrat-o (lipsire de libertate), i-a confiscat cheile masinii si i-a ridicat masina din ... citeste toata stirea