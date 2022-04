Politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de act sexual cu un minor - 5 acte materiale si coruperea sexuala a minorilor - 3 acte materiale.Din cercetari a reiesit ca un barbat, in varsta de 29 ani, in calitate ... citeste toata stirea