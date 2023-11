Procurorii si politistii de la Crima Organizata au pus in aplicare joi, 23 noiembrie, un mandat de perchezitie domiciliara, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de "coruperea sexuala a minorilor, racolarea minorilor in scopuri sexuale si pornografie infantila".Din cercetarile efectuate a rezultat ca, in perioada noiembrie - decembrie 2022, o persoana, in mod repetat, ar fi abordat o persoana vatamata minora (13 ani), solicitandu-i, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, dar si ... citeste toata stirea