Pelicule franceze din Festivalul Filmului Francez, proiectate si la Brasov

Cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez a inceput inca de ieri, in Bucuresti, iar pana in 31 martie va mai ajunge in 12 alte orase din tara. Evenimentul, propus de Institutul Francez din Romania, va poposi si la Brasov. Tema generala a festivalului in acest an este "Vertiges - vertijul si variatiile sale in cinema", 27 de filme fiind selectate pentru proiectare."In anul centenarului nostru, ne reinnoim si oferim publicului roman, in toata diversitatea sa, toate motivele de a ... citește toată știrea