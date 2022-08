Penal in 7 august, recidivist in 13

Sambata, 13 august, aflati in patrula, politisti din cadrul Politiei Orasului Victoria, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul, ce se deplasa pe strada 1 Decembrie 1918 din orasul Victoria. Conducatorul auto nu a respectat semnalele regulamentare de oprire, continuandu-si deplasarea, astfel ca politistii au procedat la urmarirea acestuia cu autospeciala din dotare, cu semnalele acustice si luminoase in functiune, moment in care soferul si-a abandonat masina.Politistii au ... citeste toata stirea