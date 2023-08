Penny, unul dintre cei mai activi retaileri din Romania, isi extinde reteaua si a inaugurat un nou magazin in Brasov, in noua zona rezidentiala Tractorul. Astfel, reteaua Penny ajunge la 348 de unitati la nivel national. Noul magazin se afla pe strada Ioan Popasu, nr. 26. Are o suprafata de ... citeste toata stirea