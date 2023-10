PENNY Romania, in parteneriat cu Federatia Romana de Fotbal, desfasoara un program unic in Romania, dedicat cluburilor sportive de fotbal pentru copii, juniori si tineret din toata tara - Liga Punctelor PENNY.ParticipantiiPENNY Romania lanseaza Liga Punctelor PENNY pentru sustinerea cluburilor sportive de fotbal pentru copii, juniori si tineret din toata tara in program pot strange puncte la fiecare sesiune de cumparaturi in magazinele PENNY, pe care le pot folosi ulterior pentru a-si sustine ... citeste toata stirea