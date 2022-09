Pensia medie din judetul Brasov, crestere nesemnificativa

Pensia medie in judetul Brasov, in trimestrul al II-lea al acestui an, a crescut cu un leu fata de primul trimestru si a ajuns la 2.085 de lei. Cresterea este mai importanta faa de trimestrul al II-lea din 2021, de peste 10 puncte procentuale. In schimb, numarul pensionarilor este in usoara scadere, potrivit informatiilor oferite de Directia Judeteana de Statistica Brasov. Dupa o crestere constanta a numarului de pensionari, in ultima vreme ne confruntam cu o scadere a numarului acestora. In ... citeste toata stirea