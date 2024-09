Pensia medie lunara s-a majorat cu 0,4%, in trimestrul 2

Pensia medie lunara, in Romania, a fost de 2.427 de lei, in trimestrul 2 din acest an, in crestere cu 0,4% fata de trimestrul anterior, in timp ce numarul mediu de pensionari s-a situat la 4,971 milioane, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).Conform statisticii oficiale, in intervalul aprilie - iunie 2024, pensia medie de asigurari sociale de stat a ajuns la 2.292 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de stat pentru ... citește toată știrea