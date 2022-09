Pensii Pilonul II. Cum verifici cati bani ai?

Vestile legate de Pilonul II de pensii sunt unele bune, pierderile inregistrate la inceputul anului fiind recuperate in proportie de jumatate din pierderile inregistrate la inceputul anului."Valoarea sumelor acumulate in Pilonul II de pensii private obligatorii a recuperat in mai putin de doua luni peste jumatate din scaderile din anul 2022, pe fondul imbunatatirii cotatiilor titlurilor de stat", spune Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania.Valoarea sumelor acumulate in ... citeste toata stirea