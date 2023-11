Pensionarii vor primi pensiile, in luna decembrie, cu cateva zile de intarziere.Pensiile intarzie in luna decembrie. Asta din cauza minivacantei de 1 Decembrie si a faptului ca angajatii din sistemul de stat nu lucreaza.Situatia pensiilor este una putin mai speciala in luna decembrie si asta din cauza faptului ca, la sfarsitul lunii noiembrie si inceputul lunii decembrie, angajatii din Romania vor ... citeste toata stirea