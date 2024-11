Pensiile anticipate partiale ale brasovenilor care au locuit in zone poluate nu pot fi recalculate, a decis ICCJ.Nu este posibila recalcularea pensiei anticipate partiale in cazul persoanelor care au locuit in zonele poluate, a decis Inalta Curte de Casatie si Justitie, transmite Agerpres.Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, luni, 18 noiembrie, ca nu este posibila recalcularea pensiei anticipate partiale in cazul persoanelor care au locuit in zonele poluate."Admite recursul ... citește toată știrea