Klaus Iohannis a apromulgat, miercuri, 29 noiembrie 2023, noua Lege a pensiilor.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat noua Lege a pensiilor, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie si va aduce cu sine o recalculare a pensiilor.Noua lege a va aduce o crestere a pensiilor in ianuarie 2024 si septembrie 2024 si recalcularea pensiilor incepand din septembrie 2024. O alta prevedere importanta este aceea ca femeile s-ar pensiona la 65 de ani in ianuarie 2035.Cele mai importante prevederi ... citeste toata stirea