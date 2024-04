Pensiile vor fi virate in avans in luna mai, inainte de Paste. Ministrul Muncii a anuntat zilele exacte

Pensiile aferente lunii mai se platesc inaintea sarbatorilor pascale. Ministrul Muncii a anuntat datele exacte cand vor fi virate pensiile pe luna mai, atat pe card, cat si cu Posta Romana.Pensiile vor fi virate in avans in luna mai, inainte de Paste, in conturile pensionarilor urmand sa ajunga in zilele de 2-3 mai iar prin Posta Romana, sa fie livrate pana in ziua de 3 mai, inclusiv, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Timisoara, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.Ministrul ... citește toată știrea