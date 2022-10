Sambata seara, in jurul orei 21.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca pe strada Lt. Pais David s-a produs un eveniment rutier. La fata locului politistii au identificat un autoturism care a intrat in coliziune cu un stalp de sustinere a retelei electrice si de iluminat public.Potrivit weradio.ro, in urma accidentului rutier, conducatorul ... citeste toata stirea