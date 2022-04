Luni, 18 aprilie a.c., in jurul orei 21.30, a avut loc un un accident rutier pe DN 13, in afara localitatii Hoghiz. Doua autovehicule au intrat in coliziune producand pagube materiale, insa, din fericire, fara victime. Politistii ajunsi la fata locului au ... citeste toata stirea