Pensionar din Fagaras, batut noaptea in propria casa de un necunoscut. Agresorul, de 45 de ani, a fost retinut de politisti

In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 00:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ar fi patruns fara drept intr-un imobil de pe strada Doamna Stanca din localitate, ocazie cu care ar fi agresat fizic o alta persoana. Imediat dupa sesizare, o echipa operativa s-a deplasat la adresa indicata, unde, in urma verificarilor intreprinse a rezultat faptul ca un barbat, de 45 de ani, ar fi patruns fara drept intr-o locuinta, ocazie ... citește toată știrea