Pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei primesc ajutor financiar de la Guvern, in luna octombrie.Pensionarii care au venituri mici beneficiaza in acest an de doua transe de ajutor financiar de la Guvern. Sumele pot varia intre 600 si 1.000 de lei, in functie de veniturile fiecarui pensionar.Doina Parcalabu, fosta sefa a Casei Nationale de Pensii si secretar de stat in Ministerul Familiei, a explicat care sunt romanii care vor primi aceste ajutoare.Guvernul a hotarat in 2023 sa le acorde ... citeste toata stirea