In urma sedintei de Guvern din 7 martie, in urma careia a fost dezbatuta situatia cetatenilor din Ucraina care au fost nevoiti sa-si paraseasca teritoriul tarii din cauza actiunilor militare, au fost stabilite o serie de prevederi ce vizeaza reincadrarea personalului MAI care a parasit sistemul.Printre masurile anuntate: MAI va putea rechema in activitate/reincadra, fara concurs, pe durata ... citeste toata stirea