Pensionarii fagaraseni nu se prea inghesuie la biletele de tratament ale Casei de pensii

Pensionarii fagaraseni nu se prea inghesuie la fel ca in anii trecuti pentru a intra in posesia unui bilet de tratament distribuit prin oficiul de pensii. ,,Perioada de sejur s-a redus, nu mai avem 18 zile si 16, in zilele de weekend nu mai avem tratament, dar pretul biletului este acelasi. Eu am fost in luna august la Covasna, dar conditiile nu au mai fost ca in anii trecuti" spune un pensionar din Fagaras. Pensionarii pot beneficia si in aceasta perioada de bilete la tratament intr-o serie de ... citeste toata stirea