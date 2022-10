Pensionarii militari au iesit la protest, in fata Prefecturii

Cateva zeci de cadre militare in rezerva si in retragere au protestat marti, 25 octombrie, in fata Prefecturii. Principalele lor nemultumiri tin de modalitatile de calcul a pensiei, dar nu sunt multumiti nici de premierul Romaniei, fost cadru militar. "OUG 57, 59 si 114 au creat inechitati in stabilirea cuantumului pensiilor pentru cadrele militare. Adica, la grade si functii egale, sunt colegi care au pensii diferite. Apoi, consideram ca e momentul in ... citeste toata stirea