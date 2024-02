Pensionarii nu vor mai putea fi asistenti maternali. Nici cei fara 8 clase

Persoanele care nu au finalizat cel putin 8 clase din invatamantul gimnazial, au condamnari definitive sau se afla la varsta pensionarii nu vor mai putea fi asistenti maternali. Acest lucru este prevazut intr-un proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Ministerul Familiei.In expunerea de motive se subliniaza ca, in prezent, reteaua de asistenta maternala este imbatranita si are un nivel scazut de educatie, experienta si calificare.Nu vor mai fi asistenti maternali pensionarii, cei ... citește toată știrea