Pensionarii vor primi mai multi bani in luna iunie. Cine sunt beneficiarii?

Veste buna pentru peste numerosi pensionarii care asteapta cu nerabdare pensiile pe luna iunie.Acestia vor primi mai multi bani, in conditiile in care si asa au avut de asteptat mai mult, pentru ca pensiile pe luna precedenta s-au platit mai devreme, inainte de Paste.Vestea buna pentru pensionari este ca in luna iunie vor avea la dispozitie mai multi bani ... citește toată știrea