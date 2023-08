Lansat in 31 iulie, Programul "Rabla Local", cofinantat de Administratia Fondului de Mediu (AFM) nu a fost unul de succes in municipiul Brasov. Pentru acest program, Primaria Brasov a obtinut suma maxima de finantare, respectiv 12 milioane de lei, pentru casarea a 5.000 de autovehicul, iar pana in 24 august, 754 de brasoveni s-au inscris in aplicatia AFM pentru a obtine prima de casare de 3.000 de lei. Practic, in 24 augut, pentru municipiul Brasov mai erau fonduri pentru casarea a 4.246 de ... citeste toata stirea