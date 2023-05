Montarea unor mese si banci pentru turisti nu este un proiect tocmai simplu, cel putin in ceea ce priveste respectarea legislatiei silvice. Un exemplu in acest sens este un proiect pe care vrea sa il realizeze Primaria Sacele, care si-a propus sa monteze 4 ansambluri mese-banci cu acoperis in zona Valea Larga, in vecinatatea unui drum forestier. Totusi, pentru a putea face investitia, municipalitatea saceleana va trebui sa scoata definitiv din fondul ... citeste toata stirea