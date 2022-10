Pentru artisul brasovean Romeo Centiu arta este o implinire a sufletului. Investind timp in educatia copiilor prin ateliere de mestesugarit asiguram un viitor creativ celor mici. Un artist cu greu poate gandi lumea fara creativitate, culoare si bucuria lucrarilor realizate de el.Cu ceva timp in urma, intr-o frumoasa zi de 1 iunie, participam alaturi de alti artizani brasoveni cu ateliere creative in cadrul unui eveniment adresat celor mici.Piata rasuna de glasurile celor mici, bucurosi ca ... citeste toata stirea