38 de farmacii din judet vor oferi apa si vor masura gratuit tensiunea in zilele caniculare. Dintre acestea, 22 sunt in municipiul Brasov, iar restul sunt in localitatile din judet. Lista acestora a fost publicata de Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov.In plus, reprezentantii DSP au oferit si un set de sfaturi pentru populatie cum sa se protejeze de efectele caniculei. Astfel, evitati, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11 - 18.Ventilatoarele nu trebuie folosite ... citeste toata stirea